По мнению ирландского журналиста Чея Боуза, жители Незалежной, не имеющие возможности купить «белый билет», вынуждены отправляться на фронт и погибать. Об этом он сообщил на своей странице в одной из соцсетей.

Он уточнил, что, согласно данным украинского парламентария Александра Юрченко, этот документ стоит 37 тыс. долларов наличными средствами.

По словам ирландского журналиста, таким образом, в центре свободы и свободолюбия Евросоюза, в противном случае человеку придется отправиться на Восток и умереть за Североатлантический альянс.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что из страны бегут даже негодные к службе.