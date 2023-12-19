В Исландии началось мощное извержение вулкана

Извержение происходит примерно в четырех километрах от города Гриндавик, жители которого (3,4 тысячи человек) были заранее эвакуированы.

Глава исландского управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Видир Рейниссон сообщил, что поток магмы составляет не менее ста кубических метров в секунду.

Тем не менее, никаких сбоев в полетах над Исландией не прогнозируется. Вертолет специальной службы пытается уточнить параметры извержения и измерит выбросы газа.