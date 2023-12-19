В Исландии началось мощное извержение вулкана
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На исландском полуострове Рейкьянес началось мощное извержение вулкана, сообщает The Associated Press.
Извержение происходит примерно в четырех километрах от города Гриндавик, жители которого (3,4 тысячи человек) были заранее эвакуированы.
Глава исландского управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Видир Рейниссон сообщил, что поток магмы составляет не менее ста кубических метров в секунду.
Тем не менее, никаких сбоев в полетах над Исландией не прогнозируется. Вертолет специальной службы пытается уточнить параметры извержения и измерит выбросы газа.