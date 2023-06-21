В историческом центре Иркутска вспыхнул гостевой дом

Инцидент произошел на улице Тимирязева. В дежурную часть около 10.30 поступил сигнал о возгорании примерно на площади в 200 квадратных метров. Учитывая, что этот квартал целиком состоит из деревянных домов, к месту было направлено сразу шесть машин с пожарными расчетами. Из горящего гостевого дома эвакуировалось 17 человек. Борьба с огнем была сильно осложнена плотной застройкой, но огнеборцам удалось отстоять соседние здания. Им удалось сначала локализовать, а затем и полностью ликвидировать открытое горение.

Об этом сообщило ТАСС. Пострадавших во время пожара не отмечено. Сейчас дознаватели заняты установлением причин его возникновения.