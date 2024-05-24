В Истре арестовали арендатора дома, где в результате пожара погибли восемь человек

В Истре был арестован мужчина, арендовавший частный дом, где в результате возгорания погибли восемь человек. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

«С учетом позиции прокуратуры суд избрал 23-летнему обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 июля 2024 года», - отметили в ведомстве.

Пожар произошел утром 23 мая в доме на территории СНТ «Снегирь» в деревне Падиково. Жертвами возгорания стали восемь жильцов дома. Еще один находится в больнице.

В ходе расследования выяснилось, что дом арендовал уроженец Узбекистана, который впоследствии сдал комнаты нелегальным мигрантам. На мужчину завели уголовное дело и предъявили ему обвинение. Сам он себя виновным не признал и возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу.