В Истре обнаружили собаку с бешенством
Фото: [©Илья Питалев/РИА Новости]
Очаг бешенства животных был выявлен в Подмосковье, сообщили в Минсельхозпроде региона. Так, в Истре была обнаружена собака с указанным заболеванием.
Отмечается, что диагноз был установлен Рузской ветеринарной лабораторией Рузской ветеринарной станции Территориального ветеринарного управления №1.
Заболевание выявили у домашней собаки, которая содержится по адресу: Истра, деревня Бужарово, улица Придорожная, дом 198.
Госветслужба Подмосковья проводит комплекс необходимых организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий. Уже определены границы эпизоотического очага, неблагополучного пункта.