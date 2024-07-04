В Истре предъявили обвинение подростку, который угнал автомобиль и сбил журналиста

В Истре предъявили обвинение 16-летнему подростку, который похитил автомобиль и сбил на нем сотрудника СМИ, сообщили в ГСУ СКР по Подмосковью. Расследование дела находится на контроле Прокуратуры Московской области.

Инцидент произошел в конце июня возле ТЦ в деревне Обушково. Корреспондент МИЦ «Известия» находился на редакционном задании, снимая сюжет на тему нарушений ПДД подростками.

В какой-то момент на парковке для инвалидов остановился автомобиль Mercedes, за рулем которого находился подросток. Как выяснилось, машина была угнана несовершеннолетним.

Корреспондент обратился к молодому человеку с вопросом, но тот сдал задним ходом и сбил журналиста. После этого он скрылся с места аварии.

Личность подростка установили, на него было заведено уголовное дело. Сейчас юноша находится под домашним арестом.