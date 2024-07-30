В Истре задержали мужчину, который приставал к 11-летней девочке

Подмосковные полицейские задержали мужчину, который подозревается в совершении противоправных действий в отношении одиннадцатилетней девочки, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Мать потерпевшей рассказала сотрудниками правоохранительных органов, что неизвестный приставал к ее дочери недалеко от жилого дома в деревне Ефимоново под Истрой.

Подозреваемый был оперативно установлен и задержан. Как передает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области, мужчине уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, а также провели допросы.