В Италии допустили «политическое решение» по Украине

Исход конфликта на Украине может быть определен «политическим решением», заявил в интервью газете Corriere della Sera министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

Завершить конфликт на поле боя не представляется возможным, поскольку у украинских войск возникли серьезные сложности, считает министр.

Сейчас никто не может с уверенностью сказать, чем и когда завершится военное противостояние, поэтому единственным выходом видится политическое завершение конфликта.

Крозетто не пояснил, что он имеет в виду под политическим решением. При этом он подчеркнул, что предстоящие в США президентские выборы кардинально могут изменить позицию Вашингтона по поддержке Украины.