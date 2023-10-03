В Италии признались, что у них нет оружия для Украины

Премьер-министр и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни на встрече в Киеве заявил, что Рим готовит восьмой пакет помощи для Украины. Однако, как пишет La Repubblica, серьезное вооружение в него, видимо, не войдет.

В Минобороны не подтвердили изданию подготовку к передаче Киеву вооружения. А позже сам Таяни отметил, что речь не будет идти о летальном вооружении. А в пакет может быть включено обмундирование и снаряжение.

Предыдущие пакеты помощи существенно опустошили итальянские арсеналы, а денег на закупку вооружения в других странах у правительства нет. При составлении нового бюджета и без того предполагается сократить финансирование ряда социальных программ, что уже сейчас вызывает ропот у избирателей.

По опросам, отправку оружия на Украину не поддерживают до 70% итальянцев.

Газета предполагает, что Италия постарается свести помощь Украине к участию в восстановлении страны и ее инфраструктуры.