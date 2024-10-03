В итальянском аэропорту у самолета со 184 пассажирами загорелся двигатель

На аэродроме одного из аэропортов Италии загорелся двигатель самолета с 184 пассажирами, сообщила местная газета Gazzetta del Mezzogiorno.

Инцидент произошел в аэропорту Бриндизи. Там загорелся двигатель у самолета авиакомпании Ryanair, который совершал рейс из Бриндизи в Турин. На борту воздушного судна находились 184 человека. Уточняется, что пострадавших нет. Людей эвакуировали по надувному трапу.

Всем находившимся на борту при необходимости оказали помощь. Что стало причиной возникновения пожара — не уточнятся.

Компания-оператор аэропорта сообщила, что воздушная гавань временно будет закрыта. Специалистам предстоит проверить взлетно-посадочные полосы (ВПП). Также в компании уточнили, что на возвращение авиаузла к работе понадобится несколько часов.

Ранее сообщалось, что Росавиация вернула аэропорты Казани и Нижнекамска к прежнему режиму работы. Рано утром там были введены ограничения на полеты.