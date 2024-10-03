В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на работу, говорится в сообщении Росавиации.

В казанской воздушной гавани с 6:00 мск действовали ограничительные меры на вылет и посадку рейсов. В аэропорту Нижнекамска они были введены с 7:45 мск. Как отмечала Baza, в казанском аэропорту был введен режим «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотников.

Как отметили в Росавиации, временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. В ведомстве добавили, что все экипажи воздушных суден, диспетчеры и службы аэропортов осуществили регламентированные действия для обеспечения безопасности рейсов.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на четверг, 3 октября, российская система ПВО ликвидировала над территорией страны 113 вражеских беспилотников. Отмечалось, что дроны были сбиты над Воронежской, Белгородской и Брянской областями.