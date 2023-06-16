В Ивано-Франковской области Украины объявили всеобщую мобилизацию

Украинская пресса со ссылкой начальника центра комплектования (по сути – военкома) Романа Плинтуса сообщила о проведении всеобщей мобилизации в Ивано-Франковской области.

В десятидневный срок все военнообязанные мужчины обязаны прибыть в центр комплектования. Причем приказ касается не только тех, кто прописан в регионе, но и прибыл в него после начала спецоперации, то есть тех, кто сбежал от войны из восточных областей.

Кроме того, для нужд ВСУ будет мобилизован транспорт – независимо от форм собственности.

Любопытно, что приказ Плинтуса подписан 13 июня, но известно о нем стало три дня спустя.