В Ивановской области чиновники попали под подозрение в махинациях на 500 млн рублей

Чиновники в Ивановской области подозреваются в махинациях на сумму около полумиллиарда рублей. Об этом говорится на сайте региональной прокуратуры.

По данным следствия, подозреваемыми было обеспечено трем коммерческим компаниям заключение договоров подряда на капремонт МКД на указанную выше сумму.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ, подразумевающей превышение должностных полномочий, которое совершено организованной группой, из корыстной заинтересованности, и принимается решение о заключении подозреваемых под стражу.

Ранее сообщалось, что замруководителя УФНС России по ЯНАО предъявили обвинение по делу о взятке.