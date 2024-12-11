Замруководителя УФНС России по ЯНАО предъявили обвинение по делу о взятке

Замруководителя УФНС России по Ямало-Ненецкому автономному округу, а также начальнику отдела одного из подразделений ведомства, предъявили обвинение в получении взятки. Об этом в своем телеграм-канале сообщает региональный СК.

Сотрудники ведомства придерживаются мнения о том, что с 2022 по 2024 годы должностным лицам главы коммерческих структур давали деньги за оказание услуг имущественного характера в Салехарде и Новом Уренгое. Кроме того, мужчины получили взятку, которая полагалась за незаконное снижение сумм недоимки по налогам в отношении людей, передававших денежные вознаграждения. В сумме фигуранты незаконно улучшили свое материальное положение на 2,42 млн руб.

Коллег будут судить за получение группой лиц взятки в особо крупном размере и по предварительному сговору. В СК также отметили, что замруководителя избрали меру пресечения, которая связана с ограничением свободы.

Ранее сообщалось о том, что в Кузбассе был продлен срок ареста чиновникам по делу о махинациях с жильем для сирот.