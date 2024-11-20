В Ивантеевке предъявили обвинение женщине, которая утопила новорожденную дочь в унитазе

В Ивантеевке предъявили обвинение местной жительнице в возрасте 37 лет, которая убила своего новорожденного ребенка. Об этом рассказали в ГСУ СК России по Подмосковью.

По информации ведомства, в конце октября женщина родила девочку в туалете квартиры. После этого она бросила младенца в унитазе, и ребенок захлебнулся: причиной смерти девочки стало закрытие дыхательных путей водой.

На жительницу завели уголовное дело об убийстве. Специалисты уже провели допросы. Продолжается сбор и закрепление доказательств.