В ижевском аэропорту прекратили посадку и запуск в небо воздушных судов

Аэропорт Ижевска на некоторое время прекратил свою работу, перестав принимать и выпускать воздушные рейсы. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на заявление, которое сделала пресс-служба Росавиации.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены также в аэропорту Ижевск», — указали журналистам.

До этого уже сообщалось, что такие же временные ограничения были введены в Нефтекамске. Аэропорт этого города перестал выпускать в небо пассажирские самолеты, а также пускать их на посадку. Все такие ограничения в Татарстане вводятся на фоне попытки ударов украинских беспилотников по Казани. В столице республики работает противовоздушная оборона.