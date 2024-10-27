В Израиле два человека получили ранения при падении БПЛА

Два мирных жителя получили ранения при падении беспилотника в Израиле. От этом сообщила служба скорой помощи страны (MDA).

Отмечается, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) запустило ливанское военизированное движение «Хезболла».

По данным MDA, инцидент произошел в районе Мате-Ашер. Пострадавшими оказались 61-летний и 31-летний мужчины. Медики оказывают им необходимую помощь.

Один из пострадавших получил ранение верхней части тела, второй — осколочное ранение руки.

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), беспилотник был запущен с территории Ливана. Он упал в зоне Бар-Лев. Отмечается, что инцидент на данный момент расследуется.

Ранее сообщалось, что израильская армия уничтожила производство баллистических ракет в Иране.