В Израиле объявили об эвакуации населенных пунктов близ границы с Ливаном

Безопасность

Фото: [ЕРА]

Министерство обороны и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявили об эвакуации жителей населенных пунктов на севере страны, на расстоянии 2 км от границы с Ливаном.

Планируется временно переместить жителей 28 населенных пунктов. Перемещенных граждан поселят в государственных пансионатах.

Основные боевые действия Израиль ведет на юге страны против движения ХАМАС. На севере удары по Израилю также наносит ливанская шиитская организация «Хезболла», ЦАХАЛ отвечает ударами по территории Ливана.

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