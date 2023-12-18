В Израиле оправдались за расстрел трех заложников

Представитель офиса Нетаньяху объяснил, почему в Израиле допустили гибель трех человек, взятых в заложники.

Трех человек застрелили военные при операции в Шеджайе. В ЦАХАЛ назвали произошедшее ошибкой, ту же версию озвучил Ариэль Бульштейн, представитель офиса израильского премьер-министра. По его словам, заложники смогли освободиться из плена, а военные, вероятно, расценили беглецов как угрозу.

«Этот инцидент проверяется, необходимо будет установить, что именно сработало неправильно, установить, как можно будет в будущем предотвратить подобного рода трагические инциденты», — отметил политик.

По словам Бульштейна, Израиль будет добиться роспуска террористических организаций ХАМАС («Исламский джихад», запрещена в России), так как только это позволит освободить всех заложников с двух сторон без потерь. При этом госдеятель также призвал мировое сообщество и структуры собрать все данные о захваченных в плен гражданах, дать оценку их здоровью и уведомить близких. Израиль оскорблен демонстрацией двойных стандартов со стороны некоторых государств.