В Израиле погибли девять американцев

Представитель Госдепа США Мэттью Миллер сообщил о гибели по меньшей мере девяти американских граждан в ходе израильско-палестинского конфликта.

Также несколько граждан США объявлены пропавшими без вести. Госдеп совместно с израильскими властями пытается выяснить их местонахождение. Иностранцы могли оказаться среди заложников, захваченных палестинской группировкой ХАМАС.

Как сообщает NBC News, в самих США принимаются повышенные меры безопасности. Дополнительные полицейские наряды выделены для охраны еврейских общин в Нью-Йорке, Майамаи, Лос-Анджелесе, Вашингтоне. В Солт-Лейк-Сити полиция усилила охрану после угроз взрыва в местных синагогах.