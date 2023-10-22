В Израиле признались, что их танк «случайно» выстрелил по посту в Египте

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что израильский танк случайно выстрелил в египетский пост в районе Керем-Шалома.

В ЦАХАЛ принесли свои извинения и пообещали расследовать инцидент.

Ранее телеканал Al-Qahera al-Ihbariya сообщал о звуках взрывов в районе КПП «Рафах» на границе сектора Газы и Египта. Через этот коридор в палестинский сектор доставляется гуманитарная помощь.

СМИ распространили видео задымления с палестинской стороны границы.