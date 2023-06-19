В Израиле прокомментировали информацию о передаче танков Украине

По заявлению представителей израильского ведомства, эти сообщения не соответствуют действительности.

Ранее в СМИ появились утверждения о том, что Израиль передал Украине некоторое количество танков «Меркава» в рамках военной помощи. Однако Минобороны Израиля явно заявило, что такая информация не соответствует фактам. В самом Киеве никак данную информацию не комментировали. Однако на протяжении длительного времени Зеленский и его помощники делали заявления о необходимости передачи большего количества техники.

Танки «Меркава» являются основным боевым танком Израиля. Они разработаны и производятся в Израиле. Танк «Меркава» имеет довольно высокую степень бронированности и оружейную мощь, что делает его эффективным средством для современных боевых действий.