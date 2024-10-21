В Ростовской области накрыли ферму, где людей держат в рабстве, бьют и заставляют поклоняться Радже

В Ростовской области была обнаружена ферма, на которой людей держали в рабстве. Рабочих избивали и принуждали к покорности их «хозяину» — Радже. На сегодняшний день из 18 пленников удалось освободить шесть, сообщил SHOT.

Помощи попросил один из пленников Антон. Он сумел достать телефон и позвонить брату спустя несколько месяцев после своего исчезновения.

Мужчина рассказал, как сидел на скамейке в Ростове, к нему подошли незнакомцы, после чего он потерял сознание и очнулся далеко от дома — без мобильника, денежных средств и документов.

К нему подошел другой подозрительный человек и предложил работу на складах с оплатой в 1000 руб. за день. Он не имел иного выбора, как согласиться.

Брат Антона вместе с волонтерами из организации «Альтернатива» сумели выяснить его местоположение и отправились в поселок Слава Труда для спасения.

В тот же день там побывали и полицейские с проверкой. В условиях, которые не поддаются описанию, находились 18 человек, живущих в ужасной обстановке.

Из «рабов» только один мужчина получал зарплату и жил отдельно, остальные работали на полях. Руководит всем Раджа, также известный как Батя или Виталий, ранее судимый за мошенничество и похищение.

К концу лета наказания за непослушание почти прекратились, некоторые сбежали, а другие ждали зарплату.

На данный момент от освобожденных составлено пять заявлений в полицию, проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Егорьевске у иностранца с поддельным паспортом нашли арсенал оружия с гранатами и патронами.