В Якутии неизвестный устроил кровавую бойню в дачном поселке
Управление СК РФ по Якутии расследует убийство четырех человек на дачном участке в городе Мирный.
Накануне поздно вечером в разных комнатах жилого дома по улице Плотинной были обнаружены четыре трупа с огнестрельными ранениями. На месте преступления изъято шесть гильз 12-го калибра.
Погибшие – два мужчины 42 и 45 лет и две женщины 36 и 37 лет.
Дело поставлено на контроль республиканской прокуратуры, ведутся поиски убийцы. О версиях кровавой бойни пока не сообщается.