В Якутии неизвестный устроил кровавую бойню в дачном поселке

Управление СК РФ по Якутии расследует убийство четырех человек на дачном участке в городе Мирный.

Накануне поздно вечером в разных комнатах жилого дома по улице Плотинной были обнаружены четыре трупа с огнестрельными ранениями. На месте преступления изъято шесть гильз 12-го калибра.

Погибшие – два мужчины 42 и 45 лет и две женщины 36 и 37 лет.

Дело поставлено на контроль республиканской прокуратуры, ведутся поиски убийцы. О версиях кровавой бойни пока не сообщается.