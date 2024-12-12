В Якутии произошло обрушение на месторождении угля
Горняки оказались под завалами после обрушения на шахте в Якутии
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В Нерюнгринском районе Якутии частично обрушилась шахта. Как сообщает МЧС России, под завалами горной породы оказались два человека.
После обрушения угля в шахте двое горняков оказались под завалами. Одного спасатели смогли вытащить: он находится в сознании. Однако местоположение второго пока устанавливается.
В ведомстве отметили, что обрушение частичное и случилось в месте, расположенном около 150 метров до выхода с шахты.
Специалисты занимаются поиском пропавшего горняка, а также проводят действия, которые позволят не допустить повторного обрушения. В спасательной операции задействованы восемь сотрудников МЧС и спецтехника.
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