Судоремонтный завод загорелся в Калининграде

В Калининграде загорелось одно из крупнейших предприятий, осуществляющих ремонт судов. Как сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону, пожар тушат на площади сто квадратных метров.

На калининградском предприятии загорелся утеплитель профлиста и крыша на одной из частей здания. На место оперативно стянулись экстренные службы: над тушением пожара работают 30 человек личного состава МЧС и девять спецмашин.

Кроме того, сотрудники ведомства вытащили с завода газовый баллон, не меньше 40 литров дизельного топлива, а также 20 литров ацетона. Все, что могло взорваться и усугубить пожар, перенесли в безопасное место.

По предварительным данным, пострадавших и жертв нет. Пожар разросся до площади 100 кв. м, однако по состоянию на 15.58 (по мск) его локализовали, то есть, рисков для дальнейшего распространения огня нет. Причину возгорания будут выяснять компетентные органы.

Ранее сообщалось, что в Брянске загорелся производственный объект после атаки беспилотника.