В Ялте взорвалась батарея в прокате самокатов

В Ялте прогремел взрыв в пункте проката электросамокатов. Инцидент случился в помещении на Приморской набережной. Как утверждают очевидцы, в этом месте осуществляется продажа и сдача внаем самокатов. В момент происшествия торговая точка не работала, и внутри никого не оказалось.