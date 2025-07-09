В Ялте взорвалась батарея в прокате самокатов
SHOT: в Ялте взорвался прокат самокатов
В Ялте прогремел взрыв в пункте проката электросамокатов. Инцидент случился в помещении на Приморской набережной. Как утверждают очевидцы, в этом месте осуществляется продажа и сдача внаем самокатов. В момент происшествия торговая точка не работала, и внутри никого не оказалось.
Как сообщил телеграм-канал SHOT, причиной взрыва стала неисправность аккумуляторной батареи. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства и устанавливают точную причину случившегося.
Ранее сообщалось, что несколько машин загорелись на Бескудниковском бульваре в Москве.