Несколько машин загорелись на Бескудниковском бульваре в Москве

В Москве, на Бескудниковском бульваре, рядом с жилым зданием загорелись несколько машин. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

По свидетельству находящихся поблизости людей, первоначально произошел взрыв одного транспортного средства, после чего пламя распространилось на соседние автомобили. По предварительным данным, огнем охвачено уже восемь машин.

В настоящее время на месте инцидента работают представители экстренных служб.

Ранее, 2 июля, в центре Москвы взорвался автомобиль, внутри которого находился 80-летний ветеран КГБ СССР.