Несколько машин загорелись на Бескудниковском бульваре в Москве
Baza: несколько автомобилей горят у дома на Бескудниковском бульваре в Москве
Фото: [flickr.com]
В Москве, на Бескудниковском бульваре, рядом с жилым зданием загорелись несколько машин. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.
По свидетельству находящихся поблизости людей, первоначально произошел взрыв одного транспортного средства, после чего пламя распространилось на соседние автомобили. По предварительным данным, огнем охвачено уже восемь машин.
В настоящее время на месте инцидента работают представители экстренных служб.
Ранее, 2 июля, в центре Москвы взорвался автомобиль, внутри которого находился 80-летний ветеран КГБ СССР.