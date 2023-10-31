В Ялте задержали координатора покушения на Олега Царева

46-летний гражданин России по заданию СБУ организовал слежку за Царевым и обустроил тайник со средствами поражения, которые были использованы при покушении. При обыске у него были обнаружены самодельное взрывное устройство, средства связи с украинскими кураторами и другие изобличающие документы.

Задержанный признался в содеянном. Розыск непосредственного исполнителя покушения продолжается.

В ночь с 26 на 27 октября Олег Царев получил огнестрельное ранение. По сообщению ЦОС ФСБ, состояние его здоровья удовлетворительное. Ранее политик, поддержавший республики Донбасса, был заочно осужден на Украине на 12 лет за «посягательство на территориальную целостность страны».