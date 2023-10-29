В «Яндексе» удалено около 200 тыс. ссылок по требованию Роскомнадзора

В компании «Яндекс» удалили почти 200 тыс. ссылок из итогов поиска, внесенных в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора в первом полугодии текущего года. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что это материалы на контентных сервисах компании, изображения, турбостраницы, сохраненные копии страниц и прочий контент.

Уточняется, что за первое полугодие удалили свыше 300 ссылок на музыку, около 130 турбостраниц, почти 80 ссылок на диск и свыше 300 ссылок на иные материалы.