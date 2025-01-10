В Японии девушка с молотком напала на студентов из-за нежелания с ней общаться — 8 ранены

Девушка, вооруженная молотком, напала на японских студентов и ранила восьмерых из них. Причиной нападения стал недостаток общения. Об этом сообщило издание Kyodo.

Чрезвычайное происшествие случилось в университетском городке под Токио. Там девушка напала с молотком на группу студентов. По ее собственному признанию, ее все игнорировали и не хотели общаться, поэтому она и решилась на преступление. Сама она является приезжей из Южной Кореи. Ранения и травмы по итогам получили восемь человек.

Ранее появились сообщения, что в одну из школ Курска попытался ворваться подросток, вооруженный молотком. В сумке при себе у него были два ножа и бутылка с горючей жидкостью. Он разбил окно в коридоре и стекло входной двери. Сотрудники учреждения пытались остановить его, но юноша бросил сумку и сбежал.