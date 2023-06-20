В Ярославле начался пожар на складе с лакокрасочными материалами
Фото: [МЧС России]
В Ярославле загорелись складские помещения. Предположительно, в них могут находиться лакокрасочные материалы, сообщили в ГУ МЧС региона.
Огонь охватил площадь до 1800 кв. м. Из-за интенсивного горения пожарные работают на большом расстоянии.
На место пожара прибыли 15 единиц техники и 36 человек личного состава.
Горящий склад находится на проспекте Октября, неподалеку от Шинного завода. Поначалу очевидцы сообщали, что горит сам завод. Такое впечатление складывалось от высоких черных клубов дыма.