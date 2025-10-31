В Ярославле после атаки беспилотников временно закрыли два детских сада

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о вынужденной мере, принятой в Ярославле после ночной атаки беспилотников. В целях безопасности временно приостановлена работа двух дошкольных учреждений во Фрунзенском районе — детских садов № 28 и № 125.

Соответствующее заявление российский чиновник разместил в своем официальном телеграм-канале. Он заверил, что все воспитанники будут распределены в другие детские сады для продолжения обучения и пребывания.

Причиной такого решения стала ночная атака с применением дронов. Губернатор Евраев подчеркнул, что воздушное нападение было успешно отражено силами противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что ПВО уничтожила 130 БПЛА над регионами России в ночь на 31 октября.