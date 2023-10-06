В Югре подросток-иностранец на машине насмерть сбил мать с месячным ребенком

Накануне днем на улице Лесная водитель LADA Vesta не справился с управлением и вылетел на тротуар, наехав на семью. 33-летняя мать с месячным ребенком скончались на месте, 35-летний мужчина госпитализирован.

Водитель скрылся с места преступления, но уже пойман. Сообщается, что преступнику 17 лет, и он является гражданином иностранного государства. Прав у молодого человека не было.

Его будут судить по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.