В Югре подросток-иностранец на машине насмерть сбил мать с месячным ребенком
Фото: [© РИА Новости / Алексей Сухоруков]
В деревне Лямина Ханты-Мансийского автономного округа произошло ДТП со смертельным исходом, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Накануне днем на улице Лесная водитель LADA Vesta не справился с управлением и вылетел на тротуар, наехав на семью. 33-летняя мать с месячным ребенком скончались на месте, 35-летний мужчина госпитализирован.
Водитель скрылся с места преступления, но уже пойман. Сообщается, что преступнику 17 лет, и он является гражданином иностранного государства. Прав у молодого человека не было.
Его будут судить по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.