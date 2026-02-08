В Южно-Сахалинске мужчину госпитализировали после опасной покупки в ТЦ

Экстренная медицинская помощь понадобилась посетителю торгового центра в Южно-Сахалинске после опасного инцидента в продуктовом отделе. Мужчину с тяжелыми симптомами госпитализировали в реанимации. Об этом пишет АСТВ.ру .

В одном из торговых центров Южно-Сахалинска вечером 7 февраля произошел чрезвычайный случай с покупателем. По словам очевидцев, мужчина приобрел в продуктовом магазине бутылку концентрированного уксусного раствора и выпил ее сразу после покупки.

Как рассказала свидетельница произошедшего, все случилось на ее глазах. По ее словам, покупатель находился в состоянии алкогольного опьянения и, вероятно, перепутал уксус с крепким спиртным — жидкость находилась в небольшой стеклянной таре.

После случившегося мужчине резко стало плохо. Он потерял силы, упал на пол и начал испытывать сильные боли. Очевидица утверждает, что сотрудники охраны вывели его из торгового зала, однако медицинскую помощь ему никто не оказал. Женщина самостоятельно вызвала скорую помощь и обратилась к окружающим, чтобы привлечь внимание к ситуации.

На место оперативно прибыла реанимационная бригада. Пострадавшего экстренно доставили в городскую больницу. Информацию о работе скорой помощи подтвердили в региональном министерстве здравоохранения.

Состояние мужчины и дальнейшие обстоятельства происшествия уточняются.

