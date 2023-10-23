В Южно-Сахалинске трое строителей выжили после падения с 17-го этажа

Три человека упали на стройке в Южно-Сахалинске с 17-го этажа. Все пострадавшие госпитализированы, сообщили ТАСС в Минздраве области.

Два человека находятся в тяжелом состоянии, один – в среднем.

Выжить рабочим помогли строительные леса, замедлившие падение. Двое строителей долетели до четвертого этажа, один – до самой земли.

Прокуратура Сахалинской области выясняет причины несчастного случая.