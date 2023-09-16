В южной части Франции введен красный уровень опасности в связи с риском наводнений

Наибольший, красный уровень опасности введен в департаменте Эро Франции, расположенном на юге на фоне угрозы наводнений из-за прогнозируемых ливней. Об этом сообщается в одной из соцсетей.

Уточняется, департаментам, находящимся по соседству с Эро, в сторону севера страны, был назначен оранжевый уровень опасности.

Отмечается, что в трех соседних департаментах к востоку прогнозируются просто сильные грозы, из-за чего им присвоен желтый уровень опасности.

Поясняется, что жителям Эро настоятельно рекомендуется не покидать свои жилища, не находиться в подвалах.