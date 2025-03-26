В Южной Корее погиб пилот вертолета, потерпевшего крушение при тушении пожаров

В южнокорейском уезде Ыйсон во время проведения операции по тушению лесных пожаров разбился вертолет, в результате чего погиб пилот, сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

Инцидент произошел в условиях мощных лесных пожаров, которые уже прозвали «худшими в истории» Южной Кореи.

Пожары, охватившие различные регионы страны, привели к трагическим последствиям. Известно о 18 погибших и 13 раненых гражданах Южной Кореи. Более 20 тыс. жителей были вынуждены эвакуироваться из опасных зон.

В борьбе с огненной стихией задействовано 128 вертолетов и свыше 1,1 тыс. военнослужащих, около 3,1 тыс. пожарных и порядка 4,6 тыс. государственных служащих.

Власти не исключают, что лесные пожары могли быть вызваны неосторожным обращением с огнем. Точные причины возгораний в настоящее время устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области погибли два человека из-за падения военного вертолета Ми-28. Инцидент произошел в Волосовском районе региона.