В Ленинградской области погибли два человека из-за падения военного вертолета

В Ленинградской области на землю рухнул военный вертолет Ми-28, в итоге погибли два человека, которые были на его борту. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

Инцидент произошел в Волосовском районе Ленинградской области. Там в поле, достаточно далеко от всех населенных пунктов, рухнул военный вертолет Ми-28. По сообщению Министерства обороны, боевая машина выполняла учебно-тренировочный полет. На борту воздушного судна было два человека, оба они погибли. Судя по фото с места ЧП, сразу после падения на обломках вертолета вспыхнул пожар.

Ранее сообщалось, что российским спасателям пришлось применить вертолет, чтобы спасти всех рыбаков с дрейфующей льдины в Охотском море. Они в итоге эвакуировали 139 человек.