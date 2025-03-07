В Южной Корее суд отменил арест президента Юн Сок Еля

Южнокорейский суд вынес решение о незаконности ареста президента Юн Сок Еля, которого обвиняют в мятеже против конституционного строя. Об этом сообщило национальное агентство Yonhap.

Еще в середине января главу государства арестовали. После этого сторона президента попыталась опротестовать его помещение под стражу. Она подала соответствующее прошение в Центральный окружной суд Сеула, и тот вынес вердикт, по которому арест признан незаконным.

В то же время президентский адвокат Сок Дон Хен утверждает, что его подзащитному не удастся немедленно выйти на свободу.

«Несмотря на решение суда отменить заключение, освобождение произойдет не сразу. Прокуратура может подать апелляцию в течение семи дней, он будет освобожден, если откажутся от апелляции или не воспользуются правом в срок», — указал он.

Ранее сообщалось об инциденте, который произошел в Южной Корее во время военных учений. Истребитель случайно сбросил бомбы вне полигона, они упали на населенный пункт. Сначала пресса сообщила о нескольких поврежденных домах и семерых пострадавших людях. Вслед за этим появились сообщения, что число раненых достигло 15 человек. 10 из них пришлось госпитализировать. Среди поврежденных зданий оказалась церковь.