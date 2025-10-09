В Кабардино-Балкарии юноша убил 82-летнюю бабушку

В Кабардино-Балкарской Республике 23-летний молодой человек совершил убийство своей 82-летней родственницы. Информацию об этом предоставили в региональном отделении Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

Как указывает источник, погибшая приходилась внуку бабушкой.

По сведениям следствия, 7 октября молодой человек, испытывая личную неприязнь, совершил удушение пожилой женщины. Конфликты между ними происходили регулярно из-за разногласий в быту. Подозреваемый уже дал признательные показания и находится под стражей.

Ранее сообщалось, что тренер по борьбе и его сын жестоко убили 18-летнего парня в Дагестане.