В Кабардино-Балкарии силовики арестовали 15 предполагаемых участников экстремистского объединения, среди которых и его лидер Резуан Кангезов. Об этом сообщили в ФСБ.

Следствие установило, что в 2023 году Кангезов основал экстремистскую группировку на территории Баксанского района. Его намерения заключались в «использовании насильственных методов убеждения среди широкого круга лиц», также он подготавливал «преступления на религиозной почве».

Участники этой группы, по версии ФСБ, применяли физическое и психологическое насилие по отношению к людям, чье поведение не соответствовало их радикальным идеям.

В ходе обысков по адресам задержанных была обнаружена запрещенная религиозная литература. Информация о других фигурантах дела и дополнительные детали пока что не раскрыты.

Ранее сообщалось, что на вандала, который осквернил могилу Маслякова, завели уголовное дело.