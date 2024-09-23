На вандала, который осквернил могилу Маслякова, завели уголовное дело

В отношении вандала, который осквернил могилу телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве, было инициировано уголовное производство, сообщило РИА Новости.

По словам источника агентства, «на мужчину, рожденного в 2004 году, заведено дело по части 1 статьи 244 Уголовного кодекса РФ (надругательство над телами покойников и местами их захоронения).

Согласно имеющимся данным, молодой человек повредил могилу Маслякова и был помещен в отделение полиции в состоянии, явно требующем внимания. В данный момент органы правопорядка выясняют причины его действий.

Ранее сообщалось, что задержанного за разгром могилы Маслякова отправили в психбольницу.