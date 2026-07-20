«Они требуют отставки». Антиправительственный митинг в Токио собрал 25 тысяч человек

В центре Токио у здания Национальной парламентской библиотеки, а также на примыкающих к нему городских магистралях прошел антиправительственный митинг. По сведениям организаторов мероприятия, его участниками стали около 25 тысяч человек, информирует издание Tokyo Shimbun .

Протестующие выдвинули требование об отставке главы правительства Санаэ Такаити, а также высказались против милитаристского курса государства. Ключевые претензии вызваны увеличением ассигнований на оборону, либерализацией экспортных поставок вооружений и принятием нормативных актов, которые, как полагают демонстранты, знаменуют собой разрыв с пацифистской линией, проводившейся Японией после окончания Второй мировой войны.

На митинге выступила 97-летняя жительница страны, в прошлом работница военного завода времен Второй мировой. Она заявила, что нынешняя обстановка напоминает ей довоенные годы.

Ранее замглавы МИД Руденко заявил, что действия Токио «откровенно враждебными».