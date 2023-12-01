В Калифорнии произошло землетрясение
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Геологическая служба США (USGS) сообщила о произошедшем в Калифорнии землетрясении. Толчки были зафиксированы недалеко от границы с Мексикой. Магнитуда, по данным агентства, составила 4,8.
Отмечается, что землетрясение зафиксировали в 7:43 по времени UTC (10:43 по московскому времени) в 12 км к востоку от поселения Окотильо. Очаг залегал на глубине 9,6 км.
Информации о жертвах и разрушениях нет.
26 ноября толчки были зафиксированы у побережья Тайваня. По информации USGS, магнитуда этого землетрясения составила 5,0. Очаг был расположен на глубине 26,9 км.
Сообщения о землетрясении в Калифорнии – не первое. Ранее у ее берегов зафиксировали произошло землетрясение магнитудой 5,0.
Ранее мы сообщали, что в провинции Малатья в Турции также зафиксировано землетрясение, очаг которого залегал на глубине 7 км. Его магнитуда составила 4,8.
Землетрясения представляют собой колебания земной поверхности и подземные толчки, происходящие в результате движения тектонических плит.