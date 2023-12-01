В Турции произошло землетрясение

Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий ( AFAD ) сообщило о зафиксированном в Турции землетрясении. Толчки ощущались на востоке страны в провинции Малатья. Магнитуда землетрясения, по данным агентства, составила 4,8.

Отмечается, что толчки зарегистрировали в 03:18 по местному времени (совпадает с московским) в районе Акчадаг. Очаг залегал на глубине 7 км. Информации о пострадавших нет.

В Турции регулярно фиксируются землетрясения. Так, например, толчки были зафиксированы в этой же провинции – Малатья, 23 ноября. Магнитуда составила, по данным AFAD, 5,3.

11 ноября в западной части турецкого государства произошло землетрясение магнитудой 5,0. Эпицентр находился на глубине 22 км к югу от города Аланья.

Землетрясение представляет собой подземные толчки и колебания земной поверхности, которые возникают в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней мантии. Турция расположена на стыке двух литосферных плит, которые давили друг на друга и накапливали напряжение в течение сотен лет, из-за чего в стране часто фиксируются землетрясения.