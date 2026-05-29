В Калининграде форточник получил срок за кражу 25 миллионов рублей из коттеджа

В Калининграде суд вынес приговор 38-летнему мужчине, проникшему в частный коттедж через окно и похитившему ценности на 25 миллионов рублей. О деталях дела сообщают Telegram-каналы.

Преступление было совершено два года назад на Берлинской улице. Злоумышленник вскрыл стеклопакет на втором этаже, проник в дом и вынес пять миллионов рублей наличными, несколько единиц огнестрельного оружия — ружья и карабин, золотые и позолоченные часы, две шубы, включая мужскую норковую индивидуального пошива, коллекционные монеты XIII века, а также около тридцати ювелирных изделий.

Фигуранта признали виновным в краже в особо крупном размере. Свою причастность к преступлению он отрицал как при задержании, так и в ходе судебного разбирательства. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, осуждённый обязан полностью возместить владельцу дома причинённый ущерб — 25 миллионов рублей.