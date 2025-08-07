В Калининграде в многоэтажном доме произошел взрыв бытового газа

В одном из жилых домов Калининграда произошло ЧП, в нем взорвался бытовой газ. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную от управления Министерства по чрезвычайным ситуациям по Калининградской области. ЧП произошло в квартире, которая находится на первом этаже многоэтажного здания.

«Произошел хлопок газа, в результате которого было выбито окно балкона. Пострадавших и разрушения несущих конструкций нет», — указали журналистам.

Сейчас специалисты устанавливают причину взрыва.

