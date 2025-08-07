Взрыв яйца в московской квартире привел к вызову спасателей и переполоху

В одной из московских квартир произошло ЧП. Там спасателям пришлось отправляться на вызов из-за того, что при готовке взорвалось куриное яйцо. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

ЧП произошло в Москве на улице Фрязевской. Там в одной из квартир многоэтажки во время приготовления на плите еды взорвалось куриное яйцо.

«Сейчас внутри все в дыму. Предварительно, никто не пострадал, кроме обеда», — указал микроблог.

Из-за сильного задымления пришлось вызвать пожарных. Кто именно обратился за помощью к представителям экстренных служб, владельцы квартиры или неравнодушные соседи, не сообщается.

