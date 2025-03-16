В Калининградской области аварийный дом рухнул вместе с жильцами
Халатность калининградских чиновников привела к обрушению жилого дома
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В Калининградской области произошло обрушение двухэтажного многоквартирного дома, расположенного по улице Центральной.
Здание находилось в аварийном состоянии.
Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, рухнула часть стены, в результате все конструкции оказались обнажены.
На момент обрушения в доме находились три семьи. Все они ждали расселения. Ранее людям предлагали переехать в помещения от маневренного фонда, но они отказались.
В рухнувшей части дома жильцов не было.
Теперь прокуратура будет вынуждена ускорить процесс расселения.
СК РФ по Калининградской области возбудил уголовное дело о халатности.
Ранее сообщалось о том, что в подмосковном Можайском снесли аварийный индивидуальный жилой дом.