В Калининградской области аварийный дом рухнул вместе с жильцами

В Калининградской области произошло обрушение двухэтажного многоквартирного дома, расположенного по улице Центральной.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, рухнула часть стены, в результате все конструкции оказались обнажены.

На момент обрушения в доме находились три семьи. Все они ждали расселения. Ранее людям предлагали переехать в помещения от маневренного фонда, но они отказались.

В рухнувшей части дома жильцов не было.

Теперь прокуратура будет вынуждена ускорить процесс расселения.

СК РФ по Калининградской области возбудил уголовное дело о халатности.

Ранее сообщалось о том, что в подмосковном Можайском снесли аварийный индивидуальный жилой дом.